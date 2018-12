Stadlbrand in Navis: Polizei geht von Brandstiftung aus

Navis – Am späten Dienstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Stadlbrand im Ortsteil Partul in Navis alarmiert. Die Einsatzkräfte mussten circa 350 Meter Leitung in steilem Gelände verlegen und konnten den Brand nach etwa einer Stunde löschen. Laut Polizei können „technische Brandentstehungsmöglichkeiten gänzlich ausgeschlossen“ werden. Außerdem fanden die Beamten frische Spuren im Schnee. Diese führten in den Weiler Partul. Daher geht die Exekutive von Brandstiftung aus.

Hinweise werden an die Polizei Steinach-Wipptal 059133/7101 erbeten. (TT.com)