Asylwerber beschäftigt: Bürgermeister muss 38.000 Euro zahlen

Von Thomas Hörmann

Zams – Also doch: Siegmund Geiger, Bürgermeister von Zams und im Vorstand der Venet-Bergbahnen, muss insgesamt 38.000 Euro Strafe inklusive Gerichtskosten zahlen. Weil die Beschäftigung von Asylwerbern bei den Bergbahnen nach Ansicht des Landesverwaltungsgerichts (LVwG) illegal war. Damit bestätigte das Gericht im Wesentlichen den Strafbescheid der Bezirkshauptmannschaft Landeck. Nur die Höhe der Strafsumme wurde reduziert – ursprünglich standen fast 50.000 Euro auf dem Erlagschein. Geiger beteuert, „im guten Glauben gehandelt“ zu haben.

Die Vorgeschichte: Bereits im Herbst 2015 kritisierte der Landtagsabgeordnete Ahmet Demir (Grüne), dass die Venet-­Bergbahnen Asylwerber aus dem Raum Landeck für keineswegs gemeinnützig­e Arbeiten (Tellerwäscher, Schneeräumer etc.) einsetzen würden. Und das für einen Dumpinglohn von gerade einmal drei Euro pro Stunde. Der Auftakt für Ermittlungen der Finanzpolizei. Und die ergaben, dass tatsächlich 24 Asylwerber für Hilfsarbeiten herangezogen wurden. Der Strafbescheid der Landecker Bezirkshauptmannschaft war das Ergebnis der Nachforschungen. Geiger legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, was zum Verfahren am Landesverwaltungsgericht führte. Kurios: Die BH musste gegen einen eigenen Mitarbeiter vorgehen – der Zammer Bürgermeister leitet dort das Sicherheitsreferat.

„Ich habe mich erkundigt, ob wir Asylswerber für gemeinnützige Arbeiten bei den Venet-Bergbahnen beschäftigen dürfen“, rechtfertigte sich Geiger bei der LVwG-Verhandlung im April. Die Antwort sei ein klares Ja gewesen. Eine Aussage, die damals auch der ehemalige Regionalleiter West der Flüchtlingskoordination des Landes bestätigte. Das Landesverwaltungsgericht ist anderer Ansicht: Die Arbeiten der Asylwerber – etw­a Seilbahn-Klemmen reinigen – seien nicht als gemeinnützig anzusehen, heißt es im jetzt veröffentlichten Urteil. Die von Geiger eingeholte Rechtsauskunft bewertete die Richterin als ungenügend.

Dass die Strafe dennoch reduziert wurde, hat der Ortschef auch einem Versäumnis zu verdanken. Im Juni 2015 endete die Bestellung von Geiger als (ehrenamtliches) Vorstandsmitglied. Ein Fehler, der erst im April 2016 korrigiert wurde – Geiger, der auch ohne Mandat durchgehend für die Bergbahnen tätig war, saß wieder offiziell im Vorstand. Und das führte jetzt dazu, dass das LVwG die Strafen für die illegalen Beschäftigungen zwischen Sommer 2015 und Frühling 2016 aufhob.

Ob Geiger das Urteil vor dem Verfassungs- bzw. Verwaltungsgerichtshof bekämpft, lässt er offen. Damit ist die Entscheidung vorerst nicht rechtskräftig. Sollte es bei der 38.000-Euro-Strafe bleiben, muss der Dorfchef das aus eigener Tasche zahlen: „Der Vorstand haftet.“