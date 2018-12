54-Jähriger nach Bluttat mit drei Toten im Weinviertel geständig

Mistelbach – Nach einer Bluttat mit drei Toten auf einem Anwesen im Weinviertel ist der Verdächtige nach Polizeiangaben geständig. Der 54-Jährige habe zugegeben, in einer Räumlichkeit im Bezirk Mistelbach drei Personen mit einem Schrotgewehr erschossen zu haben, teilte Polizeisprecher Heinz Holub auf Anfrage mit. Die Opfer sind der Bruder (52), der Vater (92) und die Stiefmutter (87) des Mannes.

Der 54-Jährige wurde am Freitag im Beisein seines Anwalts einvernommen. Nähere Angaben zu den Aussagen oder zum Motiv des Verdächtigen machte die Polizei danach nicht. In Medienberichten war von Erbschaftsstreitigkeiten die Rede. Die von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnete Obduktion der Leichen werde Anfang kommender Woche stattfinden, sagte Holub. Die Tatortarbeit dauerte am Freitag an.

Eine Frau hatte am Donnerstag gegen 14 Uhr die Polizei verständigt, weil sie einen lauten Knall gehört hatte. Der 54-Jährige ließ sich noch am Tatort in einer Marktgemeinde im Bezirk Mistelbach widerstandslos festnehmen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Wem das Schrotgewehr gehört, war laut Polizei noch Gegenstand von Ermittlungen. (APA)