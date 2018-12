„Schenkkreis“-Prozess in Graz: Freispruch und Diversion

Im „Schenkkreis“-Prozess am Straflandesgericht Graz hat es am Freitag ein Urteil und eine Diversion gegeben. Wie die Kleine Zeitung in ihrer Samstagsausgabe berichtete, konnte im Fall eines Angeklagten „kein Schuldbeweis erbracht werden“, so der Richter. Eine weitere Angeklagte muss neben der Diversion auch Schadenswiedergutmachung leisten.

Der Prozess rund das steirische Pyramidenspiel läuft bereits seit Ende September. Ursprünglich waren 16 Personen angeklagt, von 2006 bis 2009 an dem „Schenkkreis“ teilgenommen zu haben. Der Prozess soll bis ins kommende Jahr dauern. (APA)