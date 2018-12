Einbrecher stahlen Geld und Zigaretten aus Hotel in Gerlos

Gerlos – In der Nacht auf Samstag schlichen sich Unbekannte in die Küche eines Hotels in Gerlos. Dort durchsuchten sie zwei unversperrte Schubladen. Aus einer Geldtasche stahlen sie einen vierstelligen Geldbetrag. Außerdem ließen sie drei Stangen Zigaretten mitgehen. (TT.com)