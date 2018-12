„Postkartenräuber“ vor Gericht: Zwölf Jahre Haft für Tiroler

Feldkirch – Insgesamt 14 Überfälle – elf durchgeführte und drei versuchte – auf Banken und Sparkassen in Vorarlberg und Bayern wurden einem 55-Jährigen zur Last gelegt. In Feldkirch musste sich der Tiroler am Dienstag vor Gericht verantworten. Das nicht rechtskräftige Urteil: zwölf Jahre Haft. Der Verteidiger hat bereits Berufung angemeldet.

Der Mann mit Wohnsitz im Bezirk Landeck wurde als „Postkarten-Räuber“ bekannt, weil er zweimal nach Überfällen Postkarten an die Polizei verschickte, in denen er weitere Taten ankündigte. Er war seit 2008 aktiv, im September 2017 wurde der 55-Jährige nach einem missglückten Coup in Heimenkirch (Allgäu) festgenommen. Er saß zunächst in der Justizanstalt Kempten in Untersuchungshaft, wurde dann aber nach Österreich ausgeliefert.

Zu Prozessbeginn legte der 55-Jährige ein Geständnis ab. Er sei selbst vom Erfolg seiner doch eher dilettantisch durchgeführten Überfälle überrascht gewesen. Mit der Beute – insgesamt rund 190.000 Euro – habe er sich sein Leben finanziert. Wäre er gleich zu Beginn der Überfallserie geschnappt worden, hätte es keine weiteren Taten gegeben.

Während die Richterin das Geständnis und die Unbescholtenheit des Tirolers strafmildernd bewertete, war die hohe Zahl an Überfällen erschwerend. Neben der Haftstrafe wurde der 55-Jährige zudem verurteilt, mehr als 200.000 Euro Schadensersatz an Banken, Versicherungen und die Opfer bezahlen zu müssen. (TT.com, APA)