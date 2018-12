Gries am Brenner – Unbekannte Täter haben am Donnerstag in Gries am Brenner 17 Zuchtziegen aus einem landwirtschaftlichen Betrieb gestohlen. Nach Angaben der Polizei dürften die Tiere mit einem Pkw-Anhänger-Gespann abtransportiert worden sein. Der Schaden wurde im hohen fünfstelligen Bereich angesiedelt.

Bei den Ziegen handelt es sich um Tiere der Rasse „Passeirer Gebirgsziegen“. Die Polizeiinspektion Steinach nimmt unter der Telefonnummer 059133/7125 zweckdienliche Hinweise entgegen. (APA)