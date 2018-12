23-Jährige in Innsbruck getötet: Mann gestand Mord aus Eifersucht

Innsbruck – Zu einer schrecklichen Gewalttat kam es in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck. Eine Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen Syrer und seiner 23-jährigen ebenfalls syrischen Ehefrau endete im Flüchlingsheim Trientlgasse in der Reichenau tödlich.

Der Mann steht im Verdacht, der Frau gegen 1 Uhr lebensbedrohliche Kopfverletzungen zugefügt zu haben. Er dürfte laut Polizei massiv auf seine Ehefrau eingeschlagen haben. „Es gibt derzeit keine Hinweise für den Einsatz einer Tatwaffe“, sagt Katja Tersch vom Landeskriminalamt im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Nach der Tat kletterte der Syrer durch das Fenster auf den Außensims des Zimmers. Nach einem Großeinsatz der Polizei und der Cobra konnte der Mann festgenommen werden.

Der Syrer zeigte sich bei der Einvernahme am Mittwochvormittag geständig. Auch ein Zeuge belaste, laut Tersch, den 37-Jährigen. „Motiv der Tat dürfte Eifersucht gewesen sein.“ Der genaue Tathergang sei noch Gegenstand von Ermittlungen.

Das 23-jährige Opfer wurde noch am Tatort vom Notarzt erstversorgt und anschließend in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Dort erlag die Syrerin jedoch in den Morgenstunden am Mittwoch ihren schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Ein Ergebnis wird am Donnerstag im Laufe des Tages erwartet. (TT.com)