Flucht vor Polizeikontrolle: Lenker prallte bei Pfaffenhofen in Betonwand

Pfaffenhofen – Vor einer Verkehrsstreife flüchtete ein 25-jähriger Lenker am Sonntagabend im Tiroler Oberland und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall. Der Lenker war kurz vor 21 Uhr in Rietz in eine Verkehrskontrolle geraten, ignorierte aber die Anhaltezeichen der Polizisten. Stattdessen fuhr r in Richtung Telfs davon. Die Polizeistreife nahm umgehend die Verfolgung auf.

Beim Kreisverkehr in Pfaffenhofen passierte es: Der Lenker touchierte die Betonkante der Verkehrsinsel, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine am Fahrbahnrand aufgestellte Betonwand. Der 25-Jährige und seine 17-jährige Beifahrerin aus Deutschland wurden unbestimmten Grades verletzt und mussten in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.

Wie sich bei der anschließenden Unfallaufnahme herausstellte, hatte der Lenker Drogen im Fahrzeug , auch in der Handtasche der 17-Jährigen wurden Suchtmittel gefunden. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die beiden Autoinsassen angezeigt. (TT.com)