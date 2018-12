Ernüchternde Advents-Bilanz: Mehr Alkolenker auf Tirols Straßen

Innsbruck – Die Adventsbilanz fiel auf Tirols Straßen ernüchternd aus: Bei landesweiten Kontrollen ertappte die Polizei mehr Alkolenker als noch im Jahr zuvor. Vor allem bei den starken Alkoholisierungen von mehr als 0,8 Promille ist die Zahl noch einmal deutlich angestiegen. Waren es im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch 148 stark alkoholisierte Lenker, so ertappte die Polizei heuer gleich 181. Insgesamt kassierte die Polizei in der Adventszeit 134 Führerscheine und strafte 270 Alklenker ab.

Die einzig gute Nachricht: Die Zahl der Alkoholunfälle mit Personenschaden ist von 13 auf neun zurückgegangen. Die meisten Unfälle ereigneten sich in der Landeshauptstadt, nämlich fünf. Zwei wurden im Bezirk Innsbruck-Land und jeweils einer in den Bezirken Imst und Kitzbühel verzeichnet.

Bei einem besonders schweren Unfall in Kramsach, bei dem sich der Lenker überschlagen hatte, brachte der Alkotest das Ergebnis von 1,46 Promille. In Innsbruck verweigerte eine Alkolenkerin den Test, nachdem sie mit ihrem Auto gegen einen Laternenmasten geprallt war. Ebenfalls in Innsbruck prallte ein sturzbetrunkener Fußgänger gegen eine Straßenbahn. Er hatte 2,22 Promille intus.

Polizei appelliert an Lenker

Bei einem landesweiten Planquadrat in der Nacht auf 7. Dezember wurden gleich 14 Alkolenker aus dem Verkehr gezogen, einem Autofahrer konnte Beeinträchtigung durch Suchtgiftkonsum nachgewiesen werden.

Die verschärften Kontrollen waren vor Beginn der Adventszeit angekündigt worden. Neben dem routinemäßigen Streifendienst gab es auch gezielte bezirks- oder landesweite Planquadrate. Ziel aller Kontrollen war es, Alkoholfahrten und Alkoholunfälle möglichst zu verhindern. Insgesamt wurden 17.000 Alkotests durchgeführt. Neun Alkoholunfälle und 270 Alkoholfahrten in vier Wochen sind für die Polizei Grund genug, an die Autofahrer zu appellieren: „Nehmen Sie Ihr Fahrzeug nach dem Konsum von Alkohol nicht mehr in Betrieb und steigen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz der übrigen Verkehrsteilnehmer auf öffentliche Verkehrsmittel bzw. Taxis um.“

Auch in den kommenden Tagen sollen verschärfte Kontrollen durchgeführt werden. (TT.com)