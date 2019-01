Unbekannter Lenker streifte Auto in Dölsach und fuhr einfach davon

Dölsach – Die Polizei Lienz ist nach einem Unfall in Dölsach auf der Suche nach einem fahrerflüchtigen Lenker. Der Unbekannte soll am Montag gegen 17.15 Uhr in einer Rechtskurve der so genannten „Tschellnig Reide“ das Auto einer entgegenkommenden 58-jährigen Einheimischen gestreift haben. Dieses wurde dabei schwer beschädigt.

Der Unfallgegner setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Bei dem gesuchten Fahrzeug dürfte es sich um einen roten VW handeln. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizei Lienz (Tel. 059133/7230) wird ersucht. (TT.com)