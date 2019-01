Einbruchsserie im Zillertal in der Silvesternacht: Duo geschnappt

Mayrhofen – Während andere den Jahreswechsel feierten, gingen zwei Männer in Finkenberg und Mayrhofen auf Einbruchstour. Zuerst stiegen die beiden Deutschen in Finkenberg in mehrere Gebäude ein. Dann stahlen die 19 und 27 Jahre alten Verdächtigen ein Fahrzeug in Mayrhofen.

Damit verursachten die beiden, die laut Polizei alkoholisiert waren, einen Unfall. Den beschädigten Wagen ließen sie zurück und machten sich aus dem Staub.

Weiter ging es nach Schwendau, wo das Duo weitere Einbruchdiebstähle beging. Bereits am Neujahrstagvormittag kam die Polizei in Mayerhofen den beiden auf die Schliche. Die Deutschen wurden festgenommen.

Der Schaden, den die Männer insgesamt anrichteten, beträgt mehrere Tausend Euro. (TT.com)