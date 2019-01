Unbekannte stachen Reifen von zwei Autos in Innsbruck auf

Innsbruck – Böses Erwachen für zwei Autobesitzer, die ihr Auto in der Innsbrucker Pacherstraße abgestellt hatten: In der Silvesternacht haben Unbekannte nämlich die Reifen von zwei Autos aufgestochen. Bei einem Pkw wurden alle vier Reifen zerstört, beim anderen zwei Reifen. Wie die Polizei mitteilt, dürfte die Tat zwischen 18.30 Uhr und 9.15 Uhr am nächsten Tag passiert sein. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. (TT.com)