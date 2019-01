Streit in Thiersee: Mann verhaftet, Waffen sichergestellt

Thiersee – Ein Streit hat am Donnerstag in Thiersee einen Cobra-Einsatz ausgelöst. Wie die Polizei berichtet, stritten am Nachmittag nach 15 Uhr ein 70-Jähriger und ein 49-Jähriger. Es kam zu einer gefährlichen Drohung durch den 70-Jährigen, der den 49-Jährigen auch attackierte. Dann fuhr der Mann in seinem Auto davon.

Die Polizei wurde darüber verständigt, dass der Mann in seinem Haus Waffen aufbewahrt und auch gelegentlich Schüsse in den Wald abgefeuert habe. Daraufhin wurde die Cobra herangezogen. Das Haus wurde durchsucht, WAffen sichergestellt. Der 70-Jährige wurde jedoch nicht angetroffen.

Später stellte sich der Verdächtige in Begleitung seines Anwaltes bei der Polizei Kufstein. Der Mann wurde festgenommen und vernommen.

Die Festnahme wurde mittlerweile wieder aufgehoben, ein Bericht an die Staatsanwaltschaft ergeht. Am Einsatz unter der Einsatzleitung des Bezirkspolizeikommandanten von Kufstein waren zwei Streifen der Polizeiinspektion Kufstein, zehn Mann des Einsatzkommandos EKO-Cobra, acht Mann der Verhandlungsgruppe sowie ein Rettungswagen des Österreichischen Roten Kreuzes beteiligt. (TT.com)