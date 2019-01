Vater verhaftet: Zweijährige ergab sich mit erhobenen Händen

Tallahassee — Zwei Männer werden verdächtigt, in Tallahassee im US-Bundesstaat Florida einen Ladendiebstahl begangen zu haben. Als die Polizei die beiden in ihrem Pickup stoppt und mit erhobenen Händen aussteigen lässt, wissen sie nicht, dass auch noch Kinder mit an Bord sind.

Das heimlich gedrehte Handyvideo einer Passantin in einem Auto auf der gegenüberliegenden Straßenseite zeigt, wie die beiden Verdächtigen mit erhobenen Händen den Wagen verlassen. Dann sieht man die kleinen Füße eines Mädchens in rosa Strümpfen aus dem Auto ragen, als es langsam an der Fahrerseite vom Sitz krabbelt. Anschließend geht es ebenfalls mit erhobenen Händen auf den schwer bewaffneten Polizisten zu. Die Zweijährige ahmt nach, was sie bei den Erwachsenen zuvor gesehen hat.

Mit Sohn und Tochter auf Raubzug, Waffe auf dem Rücksitz

Die später ausgewerteten Körperkameras der Polizisten belegen, dass es sich bei dem Mädchen um die Tochter eines der Verdächtigen handelt. Das berichtet Polizeichef Michael DeLeo der örtlichen Zeitung „Tallahassee Democrat". Als der Mann von dem Beamten gefragt worden sei, ob sich noch weitere Personen im Wagen aufhalten, habe er geantwortet: „Nur meine zweijährige Tochter und mein einjähriger Sohn."

Kurz danach kam wohl die Mutter der Kinder dazu. Sie bat den Polizisten, auf das Mädchen aufzupassen, damit sie ihren Sohn aus dem Wagen holen konnte. Auf dem Rücksitz fanden die Beamten anschließend auch die Waffe eines der Verdächtigen. (TT.com)