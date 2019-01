Streit zwischen Urlaubern in Mayrhofen sorgte für Polizeieinsatz

Mayrhofen – Vor einem Lokal an der Hauptstraße in Mayrhofen kam es am Montag kurz vor 22 Uhr zu einem Streit zwischen mindestens zehn betrunkenen Gästen. Ein Security-Mitarbeiter hielt eine vorbeifahrende Polizeistreife an und bat um Hilfe. Als die Beamten einen 27-jährigen Belgier festnehmen wollten, attackierte er und ein 24-jähriger Landsmann die Polizisten, teilte die Exekutive mit. Erst nachdem sie Pfefferspray eingesetzt hatten, ließen die Urlauber von den Polizisten ab und die Menschenmenge löste sich auf.

Die beiden Belgier ergriffen die Flucht, wurden aber von den Beamten eingeholt. Ein weiterer Belgier (27) wurde aggressiv, die Polizisten konnten aber nach einem weiteren Pfeffersprayeinsatz und mithilfe von Security-Mitarbeitern sowie eintreffenden Polizeistreifen zwei Männer festnehmen. Der dritte Belgier flüchtete, stellte sich jedoch kurze Zeit später bei der Polizei. Die Männer werden angezeigt. Die beiden Polizisten wurden leicht verletzt. (TT.com)