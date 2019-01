Vandalenakte im Tiroler Oberland sorgen für Frust

Von Thomas Parth

Umhausen, Wildermieming – Bereits mehrfach hatte die Gemeinde Umhausen in letzter Zeit mit Vandalismus zu tun. An der Ostfassade des Volksschulgebäudes wurden Anfang Dezember zwei Raff­stores sowie zwei Verdunkelungsrollos durch Anbrennen beschädigt. Zudem wurde das Abflussrohr einer Regenrinne versengt. Die vermutlich selben Täter verunstalteten im Bereich des Einganges zum Musik-Probelokal die Fassade durch ein Graffiti.

Der Spruch, in Englisch, „zierte“ die Hausmauer: „All colors are beautiful, but this is my favorite“ – alle Farben sind schön, aber diese (mit schwarzem Spray verfasste) ist mein Favorit.

Alles andere als lustig finden dies die Gemeindeverantwortlichen: BM Jakob Wolf beklagt „enorme Schäden, die nicht nur öffentliche Gebäude, sondern auch kirchliche Einrichtungen betreffen“. Durch Schmierereien wurden auch zwei Heiligenstatuen am Friedhof bei der Lourdeskapelle beschädigt. „Das zieht sich jetzt schon über mehrere Monate“, lässt BM Wolf keinen Zweifel daran, dass es sich um Zerstörungswut und nicht um ein Kavaliersdelikt handelt. Deshalb wurde auch bei der Polizei umgehend Anzeige erstattet. Die Polizeiinspektion Oetz ermittelt gegen unbekannt.

Bezirkspolizeikommandant Hubert Juen sieht im jüngsten Vandalenakt in Wild­ermieming, wo rund ein Drittel der Fläche eines Eislaufplatzes durch Streusalz zerstört wurde, keinen Anlass, um von einer Häufung derartiger Taten zu sprechen: „Es mag sich dabei zwar um eine zeitliche Nähe handeln, aber von einem Anstieg des Vandalismus können wir nicht sprechen. Wir sind immer wieder mit derartigen Sachbeschädigungen konfrontiert.“