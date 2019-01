Sechs Angeklagte bei Schlepperprozess in Innsbruck

Innsbruck – Gewerbsmäßige Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Vereinigung lautete gestern am Landesgericht die Anklage gegen einen Pakistani und fünf Rumänen. Die sechs Angeklagten sollen von Innsbruck und Salzburg aus 80 bis 100 großteils Pakistani und Indern um durchschnittlich 300 Euro pro Person die rechtswidrige Durchreise von Deutschland nach Italie­n und vice versa organisiert haben. Im Prozess gestanden dies nur zwei der Beschuldigten. Der als Hauptorganisator angeklagte Pakistani räumte dazu erst nach hartnäckigem Nachfragen von Richterin Veren­a Offer voll ein, sich der Schlepperei von teils illegal Aufhältigen bewusst gewesen zu sein.

Allerdings beharrte der Erst­angeklagte weiter darauf, nur einen Teil der Schlepperei organisiert und insgesamt nur 700 Euro eingeheimst zu haben. Wenig glaubwürdig für die Richterin, im Wissen, dass im Zuge von 40 Fahrten insgesamt 30.000 Euro in die Tasche der kriminellen Vereinigung gewirtschaftet worden sind. Teil dieses Netzwerkes war übrigens ein Mitarbeiter einer Fastfood-Filiale in Salzburg und eine Reinigungskraft am dortigen Hauptbahnhof. Auch von dort aus dürften die Schlepper die Fäden gezogen haben.

Der Prozess war vorab auf vier Tage angelegt. Aufgedeckt worden war der mutmaßliche Schlepperring nach einer Verkehrskontrolle in Schönberg. Pakistani ohne Reisepapiere waren aufgegriffen worden. Zudem führte die Auswertung der Handys die Ermittler letztlich zur Telefonnummer des Erstangeklagten. (lih)