Acht Jahre für 66-jährigen Pädophilen aus Tirol

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Das Böse ist mitten unter uns. So verkörpert ein unscheinbarer 66-jähriger Rentner einen der schwerwiegendsten Fälle von Kinderpornografie in der Tiroler Geschichte. Der Fall des Mannes erschien dem Landesgericht schon letztes Jahr so gravierend, dass der Prozess von einer Einzelrichterin in die Zuständigkeit eines Schöffensenats übergegangen war. Im Gegensatz zum Erstprozess bekannte sich der 66-Jährige gestern vor Richter Norbert Hofer schuldig der Anklage.

Das heißt in Fakten: Bis zum Auffliegen des Mannes Ende 2017 hatte er 28.000 Kinderpornos in Bild- und Videoform am PC gehortet. Laut Gerichtsgutachter hatte der Tiroler 402 Tage bewusst nach diesen Inhalten suchen müssen. Hätte der 66-Jährige wiederum sein Videomaterial zur Gänze ansehen wollen, wäre er ohne Unterbrechung ein Monat lang beschäftigt gewesen – so das 15.000-Euro-EDV-Gutachten.

Weiters hatte der verheiratete Pensionist über das Darknet und Chats auf diversen Plattformen auch nach Bekanntschaften gesucht. Auf einer dieser Plattformen hatte der Tiroler einen mittlerweile zu Haft und Anstaltsunterbringung verurteilten Deutschen kennen gelernt, der dessen zweijährige Tochter in diesen Live-Chat einbrachte. Was dort online auf Geheiß der beiden Chat-Teilnehmer passierte, bezeichnete der Tiroler im Erstprozess als Fiktion, gestern erneut als Rollenspiel und Staatsanwalt Florian Oberhofer als Bestimmung zum schweren sexuellen Missbrauch und zur Vergewaltigung.

Allein deshalb stieg die Strafandrohung für den Kinderpornokonsumenten von fünf auf fünfzehn Jahre Haft.

Trotz Geständnisses fiel es dem Angeklagten schwer, das Geschehene auf Vorhalt von Richter Hofer wörtlich zuzugestehen. Letztlich machte der 66-Jährige geltend, einst selbst Missbrauchsopfer gewesen zu sein und brach in Tränen aus. Verteidiger Johannes Margreiter: „Hier wurde ein Opfer selbst zum Täter!“

Der Bitte des Tirolers, ihn vor der Haft zu verschonen, konnte der Senat nicht nachkommen. Acht Jahre Haft ergingen nicht rechtskräftig. Richter Hofer: „Jedes Bild steht für ein vergewaltigtes Kind. Hier gibt es keine gerechte, sondern nur eine angemessene Strafe.“