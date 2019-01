22-Jährige an Bushaltestellen in der Reichenau sexuell belästigt

Innsbruck – Am Donnerstag zeigte eine 22-jährige Einheimische bei der Polizei an, dass sie am 18. Jänner in der Reichenauer Straße von einem unbekannten Täter unsittlich berührt worden sei. Der Übergriff habe sich gegen 16.45 Uhr im Bereich der Bushaltestelle Mitterhoferstraße ereignet.

Weiters sagte die junge Frau aus, dass sie am heutigen Donnerstag gegen 15.40 Uhr in einem Bus saß und denselben Mann an der Bushaltestelle Pradler Straße stehen sah. Als der Mann sie erblickte, habe er sich entblößt.

Der Mann ist laut Beschreibung zirka 20 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß und hat dunkle Haare und Augen.

Um zweckdienliche Hinweise an die PI Pradl (Tel. 059133/7587) wird ersucht. (TT.com)