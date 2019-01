Betrunkene stahlen in Sölden fremde Ski: kurz danach erwischt

Sölden – Mit fremden Skiern wollten sich zwei betrunkene Deutsche am Mittwochabend in Sölden aus dem Staub machen. Doch die eigentlichen Besitzer hatten Glück – und reagierten rasch.

Die beiden 24-Jährigen hatten gegen 19.40 Uhr laut Polizei „erheblich alkoholisiert“ ein Lokal in Sölden verlassen. Am Skiständer vor dem Lokal wollten sie dann ihre Ski abholen – doch die waren angeblich nicht mehr da. Nur noch zwei Ski, die nicht ihnen gehörten, waren am Skiständer deponiert. Diese nahmen die jungen Männer dann kurzerhand mit und stiegen in den Skibus nach Oetz.

Just in diesem Moment kamen die Besitzer der gestohlenen Skier aus dem Lokal und wurden auf den Diebstahl aufmerksam. Sie stürmten in den Bus und wurden auch rasch fündig. Die beiden Männer werden angezeigt. Der Wert der Skier lag laut Polizei im oberen dreistelligen Bereich. (TT.com)