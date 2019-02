Betrüger verprach Tiroler Geldspende: Festnahme bei „Übergabe“

St. Johann in Tirol – Leichtes Spiel dürfte sich ein 30-jähriger mutmaßlicher Internetbetrüger in St. Johann erhofft haben: Der Nigerianer versprach einem 42-jährigen Tiroler eine Geldspende in Millionenhöhe – im Gegenzug verlangte er 12.000 Euro für die Bezahlung verschiedenen Gebühren. Der 42-Jährige sagte zu und vereinbarte mit dem „großzügigen Spender“ am Samstag um 13 Uhr ein Treffen auf einem Parkplatz in St. Johann.

Doch der mutmaßliche Betrüger hatte die Rechnung ohne den Tiroler gemacht: Der hatte nämlich im Vorfeld die Polizei eingeschaltet. Als der Einheimische dem vermeintlichen Großspender dann ein Kuvert gab, klickten die Handschellen. Beamte der Polizeiinspektion St. Johann nahmen den 30-Jährigen fest. Nach dessen Einvernahme ordnete der Staatsanwalt die Anzeige auf freiem Fuß an. (TT.com)