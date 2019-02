19-Jähriger in Innsbruck mit Waffe bedroht: Verdächtiger in Haft

Innsbruck – „Do you want to live?“ („Willst du am Leben bleiben?“), wurde am Samstag kurz vor Mitternacht ein 19-Jähriger an der Kreuzung Musemstraße/Sillgasse von einem Mann gefragt. Dann zog der Unbekannte eine schwarze Faustfeuerwaffe aus seiner rechten Hosentasche und forderte Bargeld. Nachdem er einen geringen Geldbetrag erhielt, gab der bis dato unbekannte Täter dem Burschen zu verstehen, dass er besser nicht die Polizei verständigen solle und dass es viele Russen in Innsbruck gäbe.

Nach umfangreichen Ermittlungen ist es der Polizei nun gelungen, den Täter auszuforschen: Es soll sich um einen 29-jährigen Litauer gehandelt haben. Der Vedächtige wurde am Montag festgenommen. Derzeit laufen noch weitere polizeiliche Ermittlungen, nach deren Abschluss der 29-Jährige in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert wird.