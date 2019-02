Zehntausende Euro aus Tresor von Lienzer Bergbahn gestohlen

Lienz – In der Nacht auf Montag brachen unbekannte Täter in die Talstation einer Bergbahn in Lienz ein. Dort wurde bei einem Tresor die Seitenwand aufgeschnitten und das darin befindliche Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags gestohlen. Zudem entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. (TT.com)