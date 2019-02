Mehrere Tausend Euro bei Einbruch in Kaltenbacher Gasthäuser gestohlen

Kaltenbach – Mehr als 1000 Euro konnten unbekannte Täter aus einem Gastgewerbebetrieb in Kaltenbach erbeuten.

Zwischen Dienstagnacht um 23 Uhr und Mittwochmorgen um 6.30 Uhr müssen die Einbrecher am Werk gewesen sein: Sie durchsuchten die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und Keller des Gebäudes und flüchteten schließlich mit ihrer Beute.

Am Mittwochnachmittag wurde bekannt, dass die Einbrecher in einem weiteren Lokal in der Nähe zugeschlagen haben. Zwischen 01.30 und 05.30 Uhr in der Früh wurden zwei Kassenladen aufgebrochen. Auch hier stahlen die Unbekannten mehr als 1000 Euro Wechselgeld. (TT.com)