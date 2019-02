Nach mehreren Serien in Tirol: Brandstifter auf Tauchstation

Von Thomas Hörmann

Kundl, Telfs, Inzing – „Man findet mich nie!“ So endet der Drohbrief, der am 7. Jänner in den Briefkästen von vier Bewohnern am Telfer Fuchsbühel landete. Der Verfasser – nach eigenen Angaben der seit über einem Jahr gesuchte Serienbrandstifter in der Siedlung – scheint vorerst Recht zu behalten. Nach insgesamt fünf Brandstiftungen in der Wohnanlage ist seine Identität weiterhin unklar. Die gute Nachricht: Seit über einem Monat musste die Telfer Feuerwehr nicht mehr zum Fuchsbühel ausrücken.

Auch die Serienbrandstifter von Kundl und Inzing gönnen den Einsatzkräften ein­e Atempause. Beide Serie­n rissen nach drei bzw. zehn Brandanschlägen plötzlich ab. Die Täter sind seither wie vom Erdboden verschluckt. Für Pyromanen ein eher ungewöhnliches Verhalten – für sie „ist das wie eine Sucht, sie können nicht aufhören, werden unvorsichtiger, bis sie am Ende fast immer erwischt werden“, beschreibt der bekannte Gerichtspsychiater Reinhard Haller das Wesen dieser Tätergruppe.

Aber zumindest in Telfs ist fraglich, ob der Brandstifter tatsächlich aus psychischen Gründen zum Feuerzeug greift, und ob die fünf Bränd­e überhaupt das Werk eines einzigen Täters sind. „Wir haben im Zuge der umfangreichen Ermittlungen zahlreiche Hausbewohner befragt“, beschreibt Christoph Kirchmair, stv. Polizeikommandant im Bezirk Innsbruck-Land, den Ermittlungsstand: „Das Problem ist, dass fast jeder ein Motiv hätte. Die einen haben Schwierigkeiten mit den Nachbarn, andere familiäre Probleme.“ Auch eine drohende Delogierung könnte beim vorerst letzten Brand in einem Kinderzimmer am 8. Jänner eine Rolle gespielt haben. „Aber genauso gut ist es möglich, dass der Brandstifter mit dem außerhalb aufbewahrten Schlüssel in die Wohnung gelangte“, sagt Kirchmair: „Fast jeder im Haus weiß, wo sich der Schlüssel befindet.“

Die Hoffnung, dass der eingangs erwähnte Drohbrief zum Brandstifter führen würd­e, hat sich bislang nicht erfüllt. Die Spurenauswertung blieb ohne Ergebnis. Das gilt auch für jene Spuren, die an den fünf Brandorten im Keller bzw. in der Wohnung sichergestellt werden konnten.

Aber zumindest sei wieder Ruhe in der Wohnanlage eingekehrt, sagt Kirchmair, und das sei wohl auch eine Folge der verstärkten Polizeipräsenz am Fuchsbühel. Die Angst der Bewohner war durchaus nachvollziehbar. Immerhin war die Rauchentwicklung bei den zwei Kellerbränden im vergangenen Dezember so groß, dass das Gebäude teils mit Feuerwehr-Drehleitern evakuiert werden musste. Mehrere Mieter erlitten dabei Rauchgasvergiftungen.

Apropos Präsenz: Walter Pupp, Chef des Landeskriminalamtes, schließt keineswegs aus, dass der massive Polizeieinsatz zum vorläufigen Ende der Brandanschlagsserien im Raum Inzing (Juli/August) und Kundl (Oktober/November) beigetragen hat. Ein Effekt, der möglicher­weise auch bei der Brandserie in Telfs ein­e Rolle spielt.

Im Herbst hofften die Ermittler bereits, dem Täter im Raum Inzing auf der Spur zu sein. Die Beamten forschten einen Einheimischen aus, dessen Vorgeschichte durchaus zu den zehn Stadelbränden zwischen Zirl und Telfs im Sommer passen würde. Allerdings blieb die Einvernahm­e des Verdächtigen ohne Ergebnis, die Brandstiftungen konnten nicht nachgewiesen werden.