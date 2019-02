28-Jähriger in St. Anton von Skifahrern attackiert und schwer verletzt

St. Anton am Arlberg – Etwas zu sehr vom Alkohol beflügelt war wohl eine zwölfköpfige Skigruppe Anfang der Woche in St. Anton am Arlberg. Die Wintersportler fuhren am Montagabend gegen 19.30 Uhr bei der Talstation der „Nassereinbahn“ mit angeschnallten Skiern eine Stahltreppe hinunter. Ein Mitarbeiter eines Sportgeschäftes beobachtete das Geschehen von einer Bushaltestelle aus und sah sofort, dass es sich um Leih-Ski handelte.

Der 28-Jährige ging hinüber und machte mit seinem Handy ein Foto vom Barcode der Ski – sehr zum Missfallen der Wintersportler. Plötzlich schlug einer der Männer dem Angestellten die Schildkappe vom Kopf und forderte ihn auf, das Bild sofort wieder zu löschen. Da der 28-Jährige das nicht tat, wurde er von mehreren Mitgliedern der Gruppe attackiert. Dem Mann wurde der Rucksack heruntergerissen, er zu Boden gestoßen und mit Fäusten geschlagen. Einer der Skifahrer trat dem Österreicher dann noch mit angezogenem Skischuh gegen das Kniegelenk.

Schließlich bekamen drei Passanten das Gerangel mit und gingen dazwischen. Beim Versuch, die Polizei zu rufen, wurde einem der Zeugen das Handy aus der Hand geschlagen. Der 28-Jährige konnte dann doch noch aus dem Gefahrenbereich gebracht werden und die Gruppe ließ von ihm ab. Die Skifahrer wurden im Anschluss dabei beobachtet, wie sie in ihre Unterkunft gingen.

Starke Schmerzen im Kniegelenk veranlassten den 28-Jährigen am nächsten Tag dazu, zum Arzt zu gehen. Dort wurde eine schwere Verletzung festgestellt. Der Österreicher wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert und stationär aufgenommen. Zudem wurde der Vorfall angezeigt.

Daraufhin konnte die Polizei vier Niederländer im Alter zwischen 20 und 55 Jahren als Verdächtige ausforschen. (TT.com)