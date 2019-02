Seriendieb ging Tiroler Polizei bei Fahrzeugkontrolle ins Netz

Innsbruck – Der prall gefüllte Kofferraum eines 42-jährigen Polen kam Tiroler Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle Anfang der Woche verdächtig vor. Im Auto des Mannes fanden die Beamten Kleidung, Kosmetikartikel und Alkoholika mit einem geschätzten Warenwert von mehr als 10.000 Euro.

Auf Nachfrage konnte der 42-Jährige nicht beantworten, wo er seine wertvolle Fracht her hatte – also wurden die Waren sichergestellt. Wie sich herausstellte, hatten die Polizisten den richtigen Riecher: Im Zuge weiterer Erhebungen stellte sich heraus, dass die Artikel bei zahlreichen Diebstählen in Tiroler Geschäften erbeutet worden waren. Auf den Polen kommt nun eine Anzeige auf freiem Fuß zu.

Ein Großteil der Artikel konnte schon wieder an die rechtmäßigen Besitzer übergeben werden, bei einigen Kleidungsstücken und Parfüms war die Zuordnung bisher aber nicht möglich. Laut Polizei sind die Preiszettel relativ auffällig, weswegen größere Einkaufsketten nicht in Frage kommen dürften. Um Hinweise wird unter 059133/70-3333 gebeten. (TT.com)

Laut Polizei sind die Preisschilder des Diebesgutes sehr auffällig. - LPD

