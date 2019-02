Bierdosen-Dieb im Pitztal verletzte bei Festnahme zwei Polizisten

Arzl i. P. – Mit einer Bierdose in der Hand, aber ohne zu bezahlen, verließ ein junger Einheimischer (21) am Freitagabend ein Lebensmittelgeschäft in Arzl im Pitztal. Als der Verkäufer ihn zur Rede stellen wollte, bedrohte er diesen und lief davon. Am nächsten Morgen ging er gegen 9 Uhr wieder in das Geschäft und wurde von den Mitarbeitern erkannt.

Die Polizei traf den Verdächtigen wenig später in seiner Wohnung an. Als die Beamten ihn mit dem Diebstahl konfrontierten, versuchte der 21-Jährige abermals zu flüchten. Gegen seine Festnahme wehrte er sich so heftig, dass er zwei Polizisten verletzte.

Nach seiner Einvernahme wurde der Tiroler auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)