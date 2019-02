Zwei Polizisten bei Explosion von Sprengsatz in Kairo getötet

Kairo – In der ägyptischen Hauptstadt Kairo hat sich ein Verdächtiger bei der Flucht vor der Polizei in die Luft gesprengt und zwei Sicherheitskräfte getötet. Bei der Explosion im Stadtzentrum wurden am Montag zudem drei Polizisten verletzt, wie das ägyptische Innenministerium mitteilte. Auch der flüchtige Verdächtige starb durch die Detonation.

Die Polizei hatte nach dem Fund eines Sprengsatzes nahe einer Moschee vergangene Woche nach dem Mann gefahndet. „Als Sicherheitskräfte denn Mann umzingelten um ihn festzunehmen und zu kontrollieren, ist ein Sprengsatz in seinem Besitz detoniert“, erklärte das Innenministerium. Am vergangenen Freitag war ein Sprengsatz nahe einer Moschee in der Stadt Gizeh entdeckt und entschärft worden.

Ägypten wird seit dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Sommer 2013 immer wieder Ziel von Anschlägen von Islamisten. Im Norden der Sinai-Halbinsel kämpfen die Sicherheitskräfte gegen einen Ableger der Jihadistenmiliz „IS“ (Daesh). (APA/dpa)