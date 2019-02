Vermehrt Prügeleien mit Holländern: Nun von Holländern überwacht

Innsbruck – Holländer schlug drei Dänen nieder (Ischgl), Holländer trat mit Skischuh auf Tiroler Knie (St. Anton), Holländer verletzte Polizistin (Sölden): In den Polizeiberichten aus Tirols Ski- und Après-Ski-Hochburgen traten Urlauber aus den Niederlanden in den vergangenen Wochen besonders häufig in Erscheinung. Ein Zufall? Auch, aber nicht nur, meint David Zieger, Geschäftsführer der Innsbrucker Sicherheitsfirma sps-West, deren Mitarbeiter in mehreren Skiorten als Sicherheitskräfte engagiert sind: „Holländer treten oft in größeren Gruppen auf. Wenn Alkohol im Spiel ist, gerät die Situation rasch außer Kontroll­e.“ Ins Bild passe auch, dass „mehrere Lokalbetreiber in Tiroler Skiorten holländische Sicherheitsdienste engagieren“, erzählt Zieger: „Die wissen am besten, wie sie mit ihren Landsleuten umgehen müssen.“

Die gebürtige Tirolerin Elisabeth Z., die seit vielen Jahren in den Niederlanden lebt und arbeitet, bescheinigt ihren Gastgebern ein relativ hohes Aggressionspotenzial. „Zu Schlägereien kommt es auch in Holland sehr schnell, vor allem im Zusammenhang mit Alkohol.“ Schon Kleinigkeiten würden genügen, um Handgreiflichkeiten auszulösen. „Das ist in den Niederlanden ein gesellschaftliches Problem, das immer wieder diskutiert wird.“ (tom)