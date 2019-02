Fünf Angehörige getötet: Mutter und Tochter in den USA festgenommen

Harrisburg – Eine 45-jährige Frau und ihre 19 Jahre alte Tochter sollen in den USA fünf Familienmitglieder umgebracht haben. Die beiden Frauen wurden laut Medienberichten von Montagabend (Ortszeit) in Morrisville im US-Bundesstaat Pennsylvania festgenommen, nachdem die Polizei fünf Leichen in einem Wohnhaus des Vororts gefunden hatte.

Wie Staatsanwalt Matthew Weintraub am Tatort sagte, handelt es sich bei den Toten um eine weitere Tochter (25) und einen Sohn (13) der 45-Jährigen sowie um ihre Schwester (42) und deren beiden neun Jahre alten Zwillingstöchter. „Das ist eine furchtbare Tragödie“, sagte er.

Polizei sucht nach 17-jährigem Sohn

Die Polizei suche außerdem nach einem 17 Jahre alten Sohn der Frau. Nicht weil er verdächtig wäre, sondern um sicherzustellen, dass es ihm gut gehe, hieß es. Das Motiv der Tat ist noch ein Rätsel. Unbekannt ist auch, wie die Opfer getötet wurden. Die Leichen seien in zwei Schlafzimmern entdeckt worden.

Die Polizei wurde alarmiert, weil die Familie mehrere Tage nicht gesehen worden war und sich vor dem Haus der Müll türmte, wie der Sender NBC berichtete. Morrisville liegt an der Grenze zum Bundesstaat New Jersey und hat rund 8500 Einwohner. (APA/dpa)