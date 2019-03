29-Jährige in Bozen von Lebensgefährten niedergestochen

Bozen – Freitagfrüh, kurz vor 8.30 Uhr wurde eine 29-Jährige in Bozen auf offener Straße von ihrem Lebensgefährten mit einem Messer angegeriffen. Die Frau hatte ihre kleine Tochter im Kinderwagen dabei. Laut eines Berichts von stol.it stach der Mann mehrmals auf das Opfer ein, verletzte sie unter anderem am Hals, im Gesicht und am Oberkörper. Schwer verletzt brach die junge Mutter. Das Kind blieb unverletzt.

Der Täter habe versucht zu fliehen, berichtete stol.it. Doch Passanten hielten den Mann fest, bis die Polizei eintraf. Er wurde festgenommen und in das Bozener Gefängnis gebracht.

Die 29-Jährige wurde in das Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Laut stol.it befand sie sich am Nachmittag nicht mehr in Lebensgefahr. (TT.com)