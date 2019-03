Zwei versuchte Raubüberfälle in Innsbruck aufgeklärt

Innsbruck – Nach den Überfällen auf zwei Frauen am vergangenen Freitag in Innsbruck wurde nun der mutmaßliche Täter ausgeforscht. Der 21-Jährige wurde am Sonntag beim Versuch, Drogen zu verkaufen, festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich laut Polizei eindeutig heraus, dass der Mann auch die Überfalle auf die beiden Frauen begangen hat. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Marokkaner in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

Der zu dieser Zeit noch unbekannte Täter hatte am Freitag in den frühen Morgenstunden versucht, einer 31-Jährigen in der Ing.-Etzel-Straße die Handtasche zu entreißen. Die Frau wehrte sich und stürzte dabei zu Boden, blieb aber unverletzt. Kurz darauf wurde in der Museumstraße eine 49-Jährige ebenfalls Opfer eines versuchten Raubüberfalls. (TT.com)