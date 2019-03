Mädchen aus völlig vermüllter Wohnung in Moskau gerettet

Moskau – Ein fünf Jahre altes Mädchen ist in Moskau aus einer völlig vermüllten Wohnung gerettet worden. Das verwahrloste Kind habe allein mitten im Abfall ohne Möbel und Toilette gehockt, als die Polizei es befreite, schrieben mehrere russische Zeitungen am Dienstag. Das Mädchen musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Mutter wurde laut Polizei festgenommen. Die Frau Mitte 40 sei alleinerziehend. Sie hat bei der Vernehmung Medienberichten zufolge angegeben, ihre Tochter allein gelassen zu haben, um arbeiten zu gehen. Sie habe hohe Schulden gehabt. Nachbarn waren auf den Fall aufmerksam geworden, weil sie Weinen und Schreie aus der Wohnung gehört hätten. Daraufhin verständigten sie die Behörden.

Schmuck mit der Haut verwachsen

Die Tageszeitung Moskowski Komsomolez veröffentlichte Bilder, auf denen zu sehen war, wie der Abfall teilweise bis zum Fenster hoch lag, Schranktüren herausgerissen waren und sich Schimmel an den Wänden befand. Strom und Wasser seien abgeschaltet gewesen.

Am Hals des Mädchen ist nach Behördenangaben Schmuck mit der Haut verwachsen gewesen. Außerdem könne das Kind schlecht sprechen und sei seinem Alter nicht entsprechend entwickelt gewesen. Der Zustand werde von den Ärzten als mäßig bewertet, sagte die für Kinderrechte zuständige Ombudsfrau Anna Kuznetsowa der „Rossijskaja Gaseta“. (dpa)