Taxler in Telfs ausgeraubt: 17-jähriges „Opfer“ nun Verdächtiger

Telfs — Ein Raubüberfall auf einen Taxifahrer in Telfs scheint nur einen Tag nach der Tat geklärt: Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, wurde ein 17-jähriger Österreicher als Verdächtiger ausgeforscht. Das Überraschende an dem Fall: Der Jugendliche hatte in der Tatnacht etwa 30 Minuten nach dem Überfall auf den Mann angegeben, selbst von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein.

Die Polizisten nahmen den 17-Jährigen zur Vernehmung mit. Der Teenager zeigte sich dabei zu den Vorwürfen umfassend geständig. Bei einer Haus- bzw. Zimmerdurchsuchung konnten dann drei Schusswaffen (Schreckschuss- und Gasdruckpistolen) ein Teleskopfschlagstock, ein als Taschenlampe getarnter Taser sowie Pfefferspray sichergestellt werden. Der junge Telfer gab an, die Beute des Raubüberfalls in einem Bach entsorgt zu haben. Bisher wurde die gesuchte Geldtasche des Taxlers jedoch nicht gefunden.

Der 17-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Innsbruck eingeliefert. Er wird wegen des Verdachts des schweren Raubes, der Urkundenunterdrückung, der falschen Beweisaussage und der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung angezeigt. (TT.com)