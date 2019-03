Schüsse in Straßenbahn in Utrecht: Verdächtiger in Haft genommen

Utrecht — Bei einem Anschlag in einer Straßenbahn in der niederländischen Großstadt Utrecht sind am Montagvormittag drei Menschen getötet worden. Fünf weitere seien verletzt worden, drei von ihnen schwer, sagte Bürgermeister Jan van Zanen in einer Videobotschaft. Die Polizei fahndete nach einem 37-jährigen Mann, der in der Türkei geboren sein soll. Am frühen Montagabend wurde schließlich der Verdächtige verhaftet. Das gab die Polizei bekannt.

Indes verdichten sich die Hinweise, dass es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben könnte. Die Schießerei in der niederländischen Stadt Utrecht hat einem türkischen Medienbericht zufolge einen familiären Hintergrund. Der Täter habe auf eine Verwandte geschossen und später auf Menschen, die der Frau zur Hilfe kommen wollten, meldete die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Montag unter Berufung auf Verwandte des Flüchtigen.

Die Polizei veröffentlichte zuvor ein Foto des Mannes namens Gökmen T. aus der Straßenbahn. Wer den Gesuchten sehe, solle sich ihm nicht nähern, twitterte die Polizei. Das Foto des Verdächtigen wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen. Zu sehen ist ein Mann in einer Straßenbahn, der eine blaue Jacke trägt.



Polizei schließt Beziehungstat nicht aus

Die Stadtverwaltung forderte die Menschen in Utrecht zunächst dazu auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen. Zuvor hatte die zuständige Behörde bereits die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Auch in Deutschland verstärkte die Polizei an der Grenze zu den Niederlanden ihre Kontrollen an Straßen und in Zügen. Die Gemeinde Utrecht richtete eine Telefon-Hotline ein. Am späten Nachmittag gab die Polizei eine erste Entwarnung. Die Menschen, die zuvor aufgerufen waren, zuhause zu bleiben, könnten wieder auf die Straße gehen, teilte die Polizei mit.

Aus einer Wohnung sicherte die Polizei Beweismaterial. Bei einem weiteren Einsatz in einem anderen Wohngebäude auf der anderen Seite des Tatorts seien angeblich zwei Menschen festgenommen worden, berichtete ein Reporter eines TV-Senders. Die Polizei sperrte eine Straße ab. Mitglieder einer Anti-Terror-Einheit drangen nach Berichten niederländischer Reporter in eine Wohnung ein. Schüsse seien nicht zu hören gewesen.

Terroreinheiten suchen nach dem Täter. - APA/AFP/ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSE

Was wir wissen - und was nicht In einer Straßenbahn in Utrecht fallen am Montagmorgen Schüsse, drei Menschen sterben, neun werden verletzt. Die Lage ist unübersichtlich, nach und nach werden mehr Informationen bekannt. Was wissen wir - und was nicht? Mehr dazu: >> https://go.tt.com/2TboCWc

"Angriff auf unsere Zivilisation"

"Unser Land ist heute durch einen Anschlag aufgeschreckt worden", sagte am Montag der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte. Gewalt habe unschuldige Menschen getroffen. "Ein Terrorakt ist ein Angriff auf unsere Zivilisation." Es werde alles versucht, um den oder die Täter zu fassen. "Wir werden nie vor Intoleranz weichen", sagte der Mitte-Rechts-Politiker.



Die genauen Hintergründe oder Motive hinter dem Vorfall waren zunächst unklar. Laut Polizei wurde nur an einem Ort geschossen. Nach Angaben der Polizei fielen die Schüsse gegen 10.45 Uhr.



Möglicherweise Frau als Hauptziel des Angriffs

Wie ein Augenzeuge berichtete, könnte es der mutmaßliche Täter gezielt auf eine Frau abgesehen haben. Daan Molenaar befand er sich nach eigenen Aussagen im vordersten Teil der Straßenbahn, als die Schüsse im hinteren Teil fielen. Nach dem Stoppen der Bahn habe er zunächst eine auf dem Boden liegende Frau bemerkt, der andere Reisende hätten helfen wollen, erklärte er im NOS Radio. Zunächst habe er an einen Unfall gedacht. "Ich hatte noch immer diesen Eindruck, als ich sah, dass sie weggeschleppt wurde." Aber plötzlich sah er jemanden mit gezückter Pistole gezielt auf die Gruppe zulaufen. "Es sah so aus, als ob er diejenige noch einmal angreifen wollte oder vielleicht die Menschen, die ihr halfen."



Wenige Stunden nach den Schüssen entdeckte die Polizei ein gesuchtes, rotes Fahrzeug. Zuvor hatte es geheißen, es würden Berichte geprüft, wonach ein Verdächtiger mit einem roten Auto geflohen sein soll.



Moscheen, Universitäten und Schulen geschlossen

Aus Sicherheitsgründen schlossen am Montag alle Moscheen sowie die Universität Utrecht ihre Türen. Alle Studenten wurden aufgefordert, in den Uni-Gebäuden zu bleiben. Gleiches galt für alle Schulen und Kinderbetreuungsstätten in Utrecht. Alle Kinder und Mitarbeiter sollten in den Gebäuden bleiben. Die Behörden riefen Eltern dazu auf, ihre Kinder vorerst nicht abzuholen. Im niederländischen Regierungszentrum, dem Binnenhof in Den Haag mit dem Parlament und dem Amtssitz des Ministerpräsidenten, wurde die Polizeipräsenz verstärkt. (APA/dpa/AFP/Reuters)