Steirerin ging vor Polizei mit Messer auf ihren Freund los

Straden – Eine stark betrunkene Südsteirerin hat Montagabend direkt neben einschreitenden Beamten ihren Lebensgefährten mit einem Küchenmesser bedroht. Die Polizisten waren zuvor von Nachbarn wegen eines lautstarken Streits des Paares gerufen worden. Als die Frau vor den Uniformierten ausrastete, wurde sie am Boden fixiert und festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit.

Nachbarn hatten um 20.50 Uhr die Beamten zur Wohnung in Straden (Bezirk Südoststeiermark) gerufen. Als die Polizei eintraf, hatten sich beide zunächst beruhigt. Doch angesprochen auf den Streit sprang die 47-jährige Frau plötzlich auf, lief in die Küche und holte ein Gemüsemesser mit einer etwa zehn Zentimeter langen Klinge. Als sie in Richtung ihres 46-jährigen Lebensgefährten zusteuerte, wurde sie von den Beamten aufgehalten. Ein Alko-Test ergab eine starke Berauschung der Verdächtigen. Sie wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. (APA)