Mehrere Fahrraddiebstähle in Wörgl beschäftigen die Polizei

Wörgl — Innerhalb weniger Tage wurden vor kurzem in Wörgl sechs hochwertige Fahrräder gestohlen.

Am Sonntag den 17. März gegen 22.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Mountainbikes der Marke Merida, die vor eine Wohnhausanlagen in der Josef Steinbacher-Straße 20 in Wörgl mittels Schloss an einer Regenrinne befestigt waren. Dadurch entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Eurobereich.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in der Zeit von Freitag den 22. März 14.00 Uhr bis Samstag den 23. März 09.00 Uhr. Unbekannte Täter stahlen zwei Mountainbikes der Marken Merida und Cube, welche vor einem Mehrparteienhaus in Wörgl, Bruder Willram-Straße 13d abgestellt waren. Durch diese Taten entstand ein Schaden in derzeit noch nicht bekannter Höhe.

In der Zeit vom Montag dem 18.März bis zum Montag den 25. März brachen unbekannte Täter ein Kellerabteil in Wörgl, Simon Prem-Straße 3 auf und stahlen zwei dort abgestellte Fahrräder der Marke Cube und Nakita. Dadurch entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Eurobereich. (TT.com)