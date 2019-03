Rechtsanwalt sitzt selbst auf Anklagebank

Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Innsbruck ist für so manchen Rechtsanwalt mittlerweile ein hartes Pflaster. So herrscht in der Universitätsstadt eine Anwaltsdichte wie kaum sonstwo im Bundesgebiet. So manchen Einzelkämpfer ohne Kanzleiinfrastruktur treibt dies an die Grenzen – manchmal auch an strafrechtliche, wie vereinzelte Prozesse zeigen. Was die Spatzen schon lange vom Dach des Landesgerichts pfiffen, hat sich nun bestätigt. So wurde von der Innsbrucker Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen einst bekannten und renommierten Tiroler Anwalt erhoben. Der Strafvorwurf: Untreue.

Was war passiert? Als sich die Kanzlei des einstigen Rechtsanwalts (er hat bereits letztes Jahr seinem Berufsstand den Rücken gekehrt) schon mehr oder weniger in Schieflage befunden hatte, war ihm eine äußerst aufwändige Sachwalterschaft übertragen worden. Die Besachwalterte wies dabei ein umfangreiches Immobilienvermögen, aber auch hohe Schulden auf. Dazu hatte sie vertragliche Vereinbarungen getroffen, die korrekturbedürftig waren. Dafür schloss der an sich erfahrene Advokat mit einer Bank einen Vergleich ab – setzte aber später nicht mehr die Schritte, um den Vergleich für die Besachwalterte auch umsetzen zu können.

103.000 Euro Schaden erwuchsen der Besachwalterten und ihren Erben laut Anklage allein daraus. Dazu muss nun ein Prozess klären, warum sich der Sachwalter 135.107 Euro in 22 Zugriffen vom Konto der Betreuten überwiesen hatte, ohne sich dies jeweils pflegschaftsgerichtlich genehmigen zu lassen. Das Gericht wiederum sanktionierte diese Vorgangsweise aber über ein halbes Jahrzehnt – bis es zu einem Richterwechsel gekommen war. So war der – zuletzt einzigen – Mandantin laut Staatsanwaltschaft ein Schaden von 238.107 Euro entstanden.

Dem gestrauchelten Anwalt – für ihn gilt die Unschuldsvermutung – drohen nun bis drei Jahre Haft. So oder so sieht es nicht rosig aus. Er befindet sich in Konkurs, hat 160.000 Euro Schulden und lebt von der Mindestsicherung.