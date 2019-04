Mayrhofner fühlen sich nicht mehr sicher: „Es wird jedes Jahr schlimmer“

Von Angela Dähling

Mayrhofen – Sie wuchs über die letzten Jahrzehnte zu dem, was sie ist: die Après-Ski-Hochburg Mayrhofen. Feiern und Trinken bis zum Morgengrauen, dafür ist die Tourismusmetropole bekannt. Wer darüber ein böses Wort verlor, wurde nicht selten von der mächtigen Tourismuslobby an den Pranger gestellt. Inzwischen ist die Zeit stillen Erduldens offenbar vorbei. „Es wird halt jedes Jahr noch schlimmer, weil keiner sich was zu sagen traut“, sagt ein Mayrhofner Privatzimmervermieter, der anonym bleiben möchte. Er stehe voll hinter dem Tourismus, aber nicht mehr dazu, wie sich dieser in Mayrhofen entwickle. Videos dokumentieren, was sich etwa bei einem alten Apartmenthaus im Zentrum abspielt: Halbnackte, johlende Gäste stehen mit aufgedrehtem Ghettoblaster auf den Balkonen und trinken Bier. Einige hätten auch von dort urinier­t, schildert der Mayrhofner. Auch von Vandalenakten kann er berichten. „Keiner tut was dagegen. Dem Vermieter ist das wurscht, die Gemeinde schickt dich zur Polizei und die verweist auf die Security“, sagt er. Und dass es kein Wunder sei, das manche Mayrhofner ohne Psychopharmaka diesen Wahnsinn nicht mehr ertragen können. Er selbst werde jetzt wegziehen, „denn das ist keine Lebensqualität mehr“.

Die Mayrhofnerin Sonja Karwann kann dem nur zustimmen: „Man fühlt sich mit diesbezüglichen Problemen und Ängsten nicht ernst genommen.“ Zumal einige Vorfälle nicht publik würden. „Da meinen die Leute, das könne nicht stimmen, weil ja nie was in der Zeitung stand. Aber es wird einfach nicht öffentlich gemacht“, spricht sie aus eigener Erfahrung. Ihr Auto wurde in der Silvesternacht auf kuriose Weise gestohlen. Die Täter hielten mit dem Fahrzeug zufällig neben Sonj­a Karwanns Tochter Julia. Die 21-Jährige konnte erst nicht glauben, dass da das Auto ihrer Mutter mit zwei fremden Männern stand. „Da gaben die Typen Gas und ich wurde an der offenen Beifahrertür mitgeschleift.“ Als die Täter langsamer fuhren, fiel sie auf die Straße. „Ich hatte extreme Angst und hab’ nur noch gezittert“, sagt sie. Geschnappt wurden die Täter, die das Auto in Schwendau gegen ein Gartenhaus fuhren, durch puren Zufall.

Ihre Freunde hätten in der Silvesternacht mehrfach vergeblich versucht, die Polizei telefonisch zu erreichen, sagt Julia Karwann. Erst über den Euro-Notruf sei das gelungen. Dass nur eine Streife Dienst hatte, will ihre Mutter gehört haben. Sechs Tage später wurde ein junger, betrunkener Mayrhofner in der Hauptstraße von einem Engländer nach kurzer Schneeballschlacht zusammengeschlagen. Der Engländer entkam. „Es dauerte 25, 30 Minuten, bis die Polizei kam. Das brachte gar nichts. Nur sinnlos im Kalten warten“, sagt der Mann.

Gestohlene Autos oder Schlägereien des Partyvolkes sind zu viel für sie. - Karwann

Mehr Polizei müsse her, das finden rund 250 Bürger, die eine diesbezügliche Petition unterschrieben haben. Das hatte u. a. ein Sicherheitsfrühstück mit Polizei, Security und Bürgermeisterin zur Folge. Gerade in dieser Woche – während beim Snowbombing wieder Tausende Feierwütige durch Mayrhofens Straßen ziehen – wächst die Sorge und Beunruhigung bei den Bewohnern.

BM Monika Wechselberger wollte einen dritten Gemeindepolizisten anstellen. Im Gemeinderat wurde das aber abgelehnt. „Weil wir stattdessen mehr Bundespolizei wollen, denn die hat mehr Kompetenzen“, sagt GV Hans Jörg Moigg. Bezirkspolizeikommandant Romed Giner versteht nicht, „warum einige Kräfte wiederholt versuchen, alles schlechterzumachen, als es ist“. Die heurige Saison sei ruhiger als andere gewesen und die Delikte in Mayrhofen seit einigen Jahren rückläufig, sagt er. 20 Beamte seien in Mayrhofen und wiederholt habe man abends mehrere Streifen eingeteilt. So auch zu Silvester. „Die Eintreffszeiten beliefen sich laut Protokoll auf sieben bis zehn Minuten und nicht 30. Aber man kann nie ausschließen, dass mitunter Dinge blöd zusammentreffen“, sagt Giner.

Doch genau diese Woche geht es beim Snowbombing richtig rund. - Snowbombing/Jenna Foxton

Es brauche ein generelles Umdenken im Ort, meint BM Wechselberger. „Denn es ist kaum möglich, in Mayrhofen einen Wirt zu finden, der einem Betrunkenen nichts mehr ausschenkt“, zeigt sie auf, wo das Übel seinen Anfang nehme: bei der Gier nach Geld.