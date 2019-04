Zehntausende Euro Schaden: Tiroler Polizei fahndet nach Seriendieb

Innsbruck – Das Landeskriminalamt fahndet nach einem Unbekannten, der seit Juli 2018 an mehreren Orten in Österreich Geldtaschen geklaut und dann mit Bankomatkarten Bargeld in großer Höhe abgehoben haben soll.

Die Diebstähle erfolgten laut Polizei hauptsächlich in Lebensmitteldiskontgeschäften. Mit den gestohlenen Geldtaschen suchte der Seriendieb dann Bankomaten in der Nähe auf und hob so viel Bargeld wie möglich ab. Der vorläufige Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unbekannte mindestens zehn Mal auch in Tirol zugeschlagen hat. Konkret soll er sich einmal im Jänner diesen Jahres und zuletzt in der Nacht auf 10. April im Raum Innsbruck einquartiert haben.

Bilder von den Überwachungskameras sollen nun dabei helfen, den Serientäter zu fassen. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt (Tel.: 059133/703333) entgegen. (TT.com)