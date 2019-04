Diebe in Firma in Schwoich am Werk: Bargeld und Tresor gestohlen

Schwoich – Diebe waren in der Nacht auf Samstag in Schwoich am Werk. Gegen 0.30 Uhr wurden die Täter zunächst von Bewegungsmeldern und Überwachungskameras gestört, als sie sich dem Gelände näherten. Darum schlugen sie die Geräte mit Holzlatten herunter. Anschließen schlugen sie die Fensterscheibe zu einem Büroraum der Werkshalle ein, besorgten sich Winkelschneider und arbeiteten sich weiter durch das Gebäude.

Schließlich in den Büros im 1. Stock angekommen flexten sie einen montierten Tresor gewaltsam auf und stahlen daraus Bargeld. Außerdem schnappten sie sich einen kleinen Tresor, der nicht montiert war. Die Schadenshöhe ist lauf Polizei derzeit noch unklar.