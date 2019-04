73 blühende Cannabis-Pflanzen in Ebbser Haus entdeckt

Polizeibeamte entdeckten in einem Haus in Ebbs eine Indoor-Cannabis-Plantage. Die Beamten waren vor Ort, weil sie Erhebungen nach dem Suchtmittelgesetz durchführten. Dabei stieg ihnen der Geruch von Cannabis in die Nase. Bei der freiwilligen Nachschau entdeckten sie die Aufzuchtanlage mit 73 Pflanzen, die in Blüte standen. Diese stellten die Polizisten ebenso sicher wie eine geringe Menge Marihuana. Anzeige erfolgte auf freien Fuß. (TT.com)