US-Bestechungsskandal: Lori Loughlin plädiert auf nicht schuldig

Los Angeles – Unterschiedlicher könnten die beiden Stars Lori Loughlin und Felicity Huffman in der Bestechungsaffäre nicht handeln. Während sich Letztere schuldig erklärt hat und Reue zeigt, möchten Loughlin und ihr Ehemann, der Modedesigner Mossimo Giannulli, offenbar ihre Unschuld beweisen. Und so hat das Ehepaar laut der US-Seite TMZ bei einer Anhörung über seine Anwälte verlauten lassen, weiterhin auf nicht schuldig zu plädieren.

Bis zu 40 Jahre Haft drohen

Der 54-jährigen Loughlin und dem 55-jährigen Giannulli wird vorgeworfen, eine Summe von einer halben Million US-Dollar gezahlt zu haben, damit ihre beiden Töchter auf eine Elite-Universität gehen können. Neben der Bestechung steht noch der Vorwurf der Geldwäscherei im Raum. Da die beiden – im Gegensatz zu Huffman – einen Deal mit der Staatsanwaltschaft bislang ausgeschlagen haben, könnten gegen sie langwierige Haftstrafen verhängt werden. Laut Justizministerium drohen pro Vorwurf maximal bis zu 20 Jahre Haft, während die Mindeststrafe laut TMZ bei vier Jahren und neun Monaten liegt.

Der Bestechungsskandal schlägt seit Wochen hohe Wellen in den USA. Über 50 Promis und Unternehmer sollen teils erhebliche Summen gezahlt haben, um ihre Kinder an Hochschulen unterzubringen. Loughlin und Huffman sind aufgrund ihres Bekanntheitsgrads die Gesichter des Skandals. Loughlin wurde in den 90er Jahren als Tante Becky in der Serie „Full House“ berühmt. Sie spielte später im Remake der Serie „90210“ mit und gehörte in den vergangenen Jahren zum Cast des „Full House“-Remakes „Fuller House“. Huffman ist insbesondere für ihre Rolle in der Serie „Desperate Housewives“ bekannt, spielte jedoch auch in einigen großen Kinofilmen mit. Für ihre Rolle einer Transfrau in „Transamerica“ etwa wurde sie hoch gelobt.