Unbekannte stahlen im Zillertal schweren Pkw-Anhänger von Feld

Fügen – Die Polizei im Zillertal sucht derzeit nach unbekannten Dieben, die zwischen 9. und 17. April einen Anhänger der Marke Ampferer von einem Feld in der Ortschaft Gagering in Fügen gestohlen haben. Laut Exekutive war der mehrere tausend Euro teure Pkw-Anhänger auf einem Feld nördlich der Wagenhütte des „Pröllerhofes“ abgestellt. Am Mittwochabend entdeckten die Besitzer dann, dass er verschwunden war und erstatteten Anzeige bei der Polizei Strass. Diese sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder den Tätern machen können. Hinweise sind an Tel. 059133/7255 erbeten. (TT.com)