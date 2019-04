Telfs – Am Mittwoch den 17. April, in der Zeit zwischen 9.00 Uhr und 13.30, stahlen bislang unbekannte Täter in einem Geschäft in Telfs eine hochwertige Digital-Systemkamera im Wert eines niedrigen 4-stelligen Eurobetrages.

Die Polizei schließt auch nicht aus, dass die gleichen Täter in den letzten Wochen bereits in Landeck, Dornbirn und Spittal an der Drau zugeschlagen haben. Auch dort wurden hochwertige Kameras gestohlen. (TT.com)