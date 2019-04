Tiroler berichten aus Sri Lanka: 185 Tote, weitere Explosionen

Colombo – Mehr als 180 Tote, Hunderte Verletzte: Am Sonntag haben mehrere blutige Anschläge die Hauptstadt Sri Lankas, Colombo, und andere Orte der Insel bis ins Mark erschüttert – Ziel der Explosionen waren demnach Kirchen und Luxushotels, in denen auch zahlreiche Ausländer wohnten. Zunächst waren drei Kirchen und drei Luxushotels betroffen, gegen 11 Uhr MEZ meldeten Nachrichtenagenturen eine weitere Explosion in einem Hotel in Dehiwela. Dabei sollen erneut Menschen ums Leben gekommen sein. Auch eine achte Explosion soll es in der Hauptstadt Colombo gegeben haben. Die Verantwortlichen sind nach Angaben des Verteidigungsministers Ruwan Wijewardene identifiziert worden. Er sprach bei einer Pressekonferenz am Sonntag von einem „terroristischen Vorfall“ und von „extremistischen Gruppen“.

Johannes und Martina Morass machen derzeit urlaub in Sri Lanka. - Privat/Morass

Ausländer unter Todesopfern

Auch Tiroler sind derzeit in der Region auf Urlaub: „Zum Zeitpunkt einer Detonation waren wir bereits am Pool. Es war noch eher ruhig und man konnte einen dumpfen Knall vernehmen. Meine Frau meinte, es höre sich an wie eine Lawinensprengung“, erzählt Johannes Morass aus Innsbruck, der seit gut zehn Tagen mit seiner Frau Martina in Kalutara südlich von Colombo Urlaub macht. Es war gegen 10 Uhr Früh Ortszeit, als die Touristen mit ersten Anzeichen der Anschläge konfrontiert wurden: Hubschrauber kreisten über dem Gebiet, erste Medien brachten Meldungen dazu. Dennoch herrschte zunächst unter den Angestellten im Hotel Ruhe, berichtet Morass: „Mittlerweile sieht man etliche Touristen am Handy telefonieren, vermehrte Wachen sind wahrzunehmen.“

Das Hotel der Tiroler wurde komplett abgeriegelt, überall sehe man Security-Leute, der Strand sei menschenleer. „Es wird von weit über 200 Toten berichtet“, so Morass.

Laut offiziellen Angaben liegt die Zahl der Todesopfer derzeit bei mindestens 185, darunter sollen mindestens elf Ausländer sein. Mehr als 450 Menschen seien verletzt worden, teilten die Polizei und das Staatliche Krankenhaus in Colombo weiter mit. „Ich verurteile die feigen Attentate heute auf unsere Bevölkerung“, schrieb Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe auf Twitter.

-

Schwerste Attentate seit Ende des Bürgerkriegs

Er rief alle Einwohner seines Landes auf, angesichts der Tragödie einig und stark zu bleiben. Die Verbreitung von Spekulationen und unbestätigten Berichten müsse vermieden werden, appellierte der Regierungschef an die Bevölkerung. Die Regierung unternehme alle nötigen Schritte, fügte er hinzu und berief das nationale Sicherheitskabinett zu einer Sitzung ein. Die Attentate sind mit die schwersten seit dem Ende des Bürgerkrieges vor zehn Jahren.

Die mutmaßlichen Bombenexplosionen richteten große Verwüstung an. Nach einem Besuch an drei Anschlagsorten erklärte Wirtschaftsminister Harsha de Silva: „Ich habe überall Leichenteile verstreut gesehen.“ Es habe „viele Opfer einschließlich Ausländern“ gegeben. Er rief die Bürger auf, zuhause zu bleiben.

Rettungskräfte an einem der Einsatzorte. - AFP

Unmittelbare Ausgangssperre verhängt

Die Regierung in Sri Lanka erließ eine unmittelbare Ausgangssperre ohne eine genaue Dauer anzugeben. Auch der Zugang zu sozialen Online-Netzwerken wurde eingeschränkt.

Auch die Botschaften westlicher Staaten riefen ihre Bürger in Sri Lanka auf, Schutz zu suchen. Die Fluglinie Sri Lanka Airlines bat die Passagiere, bei Abflügen aus Colombo mindestens vier Stunden vor dem Start einzutreffen, da die Sicherheitsvorkehrungen stark verschärft seien.

Ein AFP-Fotograf besuchte das Luxushotel Shangri-La, wo es ebenfalls eine Explosion gegeben hatte. Das Restaurant im zweiten Stock des Komplexes war weitgehend zerstört, Teile der Decke waren herabgestürzt, die Fenster waren geborsten.

Die meisten Anschläge wurden in der Hauptstadt des bei Urlaubern beliebten Landes verübt. Unter den Toten seien auch elf Ausländer, erklärten die Behörden, nannten aber keine Nationalität. Bisher gibt es keine Hinweise auf betroffene Österreicher.

Familie Morass möchte am Ostermontag, wenn alles klappt, die Heimreise antreten. „Wir fühlen uns aber trotzdem sicher, wenngleich eine gewisse Anspannung nicht zu leugnen ist.“

Die Kirchenverwaltung NCEASL, die mehr als 200 Kirchen und andere christliche Organisationen in Sri Lanka vertritt, hatte sich jüngst besorgt über vermehrte Übergriffe geäußert. Im vergangenen Jahr habe es 86 bekannte Vorfälle von Diskriminierung, Drohungen und Gewalt gegen Christen und ihre Einrichtungen gegeben. In diesem Jahr seien es bisher 26 gewesen. So hätten buddhistische Mönche wiederholt versucht, christliche Gottesdienste zu stören.

Nach statistischen Daten von 2012 sind unter den rund 22 Millionen Einwohnern Sri Lankas 70 Prozent Buddhisten, gut zwölf Prozent Hindus, knapp zehn Prozent Muslime und gut sieben Prozent Christen. (TT.com/APA/Reuters/dpa/AFP)