Mitschüler in Absam mit Messer attackiert: 19-Jähriger vor Gericht

Innsbruck – Wegen zweifachen Mordversuchs muss sich am Mittwoch ein 19-Jähriger vor dem Innsbrucker Schwurgericht verantworten. Der Bursche soll im vergangenen September zwei seiner Mitschüler an der Berufsschule für Bautechnik und Malerei in Absam attackiert und lebensgefährlich verletzt haben.

Der Angeklagte soll den Ermittlungsergebnissen zufolge bereits Tage vor der Tat einen 16-Jährigen mit dem Umbringen bedroht haben. An jenem Tag Ende September fühlte sich der 19-Jährige erneut provoziert. Nach Schulende soll er dem Mitschüler von hinten kommend einen Stich in den Hals versetzt haben. Zwei weitere Schulkollegen schritten ein, versuchten den Beschuldigten von weiteren Tätlichkeiten abzuhalten. Der 19-Jährige stach daraufhin auf einen der beiden ein. Das zweite 16-jährige Opfer erlitt lebensgefährliche Stichwunden im Gesicht und am Oberkörper.

Erst durch massivere Gewaltanwendung gegen den nunmehr Angeklagten ist es einem weiteren Schüler gelungen, ihn zu Boden zu bringen und zu entwaffnen. Der 19-Jährige ließ sich schließlich widerstandslos von der Polizei in Absam festnehmen.

Dem Angeklagten droht im Fall eines Schuldspruches eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Der 19-Jährige sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft – für ihn gilt die Unschuldsvermutung. (fell, TT.com)