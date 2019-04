Historische Karte in Innsbruck gestohlen: 20 Monate Haft für Deutschen

Witten, Innsbruck – Ein 65-jähriger Mann aus Witte­n in Nordrhein-Westfalen wurde gestern vom örtlichen Amtsgericht wegen Kunstdiebstahles zu 20 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Laut einem Bericht des WDR sah es das Gericht als erwiesen an, dass der mehrfach vorbestrafte Pensionist im Juli 2017 eine historische Weltkarte des Astronomen Johannes Kepler im Wert von etwa 30.000 Euro aus der Bibliothek der Universität Innsbruck in Tirol gestohlen hat. Er soll sich gegenüber der Bibliotheksmitarbeiterin als emeritierter Historiker ausgegeben und das Buch „Rudolfinische Tafeln“ von Johannes Kepler aus dem Jahre 1627 im Lesesaal studiert haben. Nach der Rückgabe soll die Bibliothe­k dann festgestellt haben, dass die Karte im Anhang des Buches fehlte.

Der Mann war bereits in der Vergangenheit wegen Kunstdiebstählen in anderen Ländern in Verdacht geraten, aber nie verurteilt worden. Mehrere Bibliotheken warnen vor ihm und nennen ihn „Büchermarder“. Von der Karte fehlt weiter jede Spur, die Verteidigung hat Berufung gegen das Urteil angekündigt. (TT)